「ゴッドファーザー」復帰計画…アル・イッティハド、コンシサオの後任決定へ

報道によると、アル・イッティハドは来季に向けてポルトガル人のヌノ・サント監督と再契約し、チームを率いる方針を明らかにした。同監督は以前「アル・アミード」を率い、プロリーグ「ロシェン」で優勝に導いた実績がある。

『アル・バラド』紙によると、戦術的安定を取り戻す新監督を探しており、クラブ内部ではヌノの名前が再浮上している。

クラブは、現ウェストハム監督である彼を招へいするため、違約金支払いも辞さない構えだ。

サントス自身も、過去に成功したクラブへの復帰に前向きだが、最終合意には個人および戦術面の条件が整う必要があるという。

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彼は以前の監督就任時にチームを国内タイトルへ導き、長年の空白を経てリーグ優勝を果たした実績を持つため、幅広いサポーターから支持されている。

ただし交渉は初期段階であり、来季監督の最終決定には至っていない。

クラブや選手を熟知し、チームに迅速に適応できる点から、依然として最有力候補の一人だ。

プレシーズン開始を前に監督決定を急ぐクラブの姿勢から、数日以内に新展開があるとの見込みだ。