ゴッツ、W杯出場逃し初コメント

ミカ・ゴッツは金曜日、インスタグラムで初めて心境を明かした。ルディ・ガルシア監督はベルギー代表のワールドカップ最終メンバーからこのウイングを外し、左ウイングにジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）とレアンドロ・トロサール（アーセナル）を選んだ。

ゴッツはインスタグラムで「本日、代表メンバーが発表され、監督は選択を下しました。その決定には最大限の敬意を表します」と語った。

「サッカーは競争だ。時にはスタンドやテレビの前でそれを味わうこともあるが、情熱は変わらない。ロッカールームやベンチにいた時と同じように、レッドデビルズを熱烈に応援する」と、アヤックスのフォワードは、米・加・墨で開催される大会での同胞の活躍を何よりも願っている。

ゴッツは「私が選出されるかどうかは関係なく、監督は常にチームのために決断する。私はその判断を尊重する。何よりもチームが最優先だからだ」と続けた。

「これからも毎日全力で努力する。チームが必要なら、いつでも立ちたいからです」と結んだ。

ガルシア監督は金曜日の会見で、左翼はドクとトロサールを優先すると表明。好調のアヤックスでもワールドカップ出場は叶わなかったが、緊急時に備え待機するよう要請されている。

一方、ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリ氏はXで「ガルシア監督は、ゴッツが出場できないことを受け入れられないと判断し、選外としたのではないか」と別の見解を示した。