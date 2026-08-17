ゴッツ、インスタグラムでの感謝の言葉でアヤックス復帰を示唆

ミカ・ホッツが月曜日、インスタグラムを通じてアヤックスとそのサポーターに別れを告げた。パリ・サンジェルマンに加わったこの新戦力は、将来的なアムステルダムのクラブへの復帰について、注目すべきことに含みを持たせている。

「3年半前、アヤックスでひとつの夢が始まりました。その夢は、あまりにも多くのものへと成長しました。夢のクラブにやって来た一人の少年から、この期間がもたらしてくれたすべてを今は誇りを持って振り返る男へ」と、ホッツはインスタグラムの23万人のフォロワーに向けて伝えている。

「人々、瞬間、学び、そしてその道のりで受けたすべての支え。この旅の一部となってくれたすべての皆さんへ。最初から、道の途中で、そして最後まで、本当にありがとうございました。僕の心の中に永遠に特別な場所があります。これは別れという感じではなく、またいつか、という感覚です。一度アヤクシートになれば、永遠にアヤクシートです」と、ホッツは感謝の言葉の最後にアヤックスのサポーターへ向けて送っている。

コメント欄では、アヤックスを去ったホッツに対し、アヤックス、ラヤネ・ブニダ、オーウェン・ワインダル、ショーン・ステウル、アントン・ガーイェイらがハートを送っている。インスタグラムでは、すでに2万件を超える「いいね！」が寄せられている。

ホッツはアヤックスのトップチームで通算115試合に出場。その間に、ベルギー人ウイングアタッカーは26ゴールと28アシストを記録した。

この才能あるウインガーは、最大5500万ユーロでPSGへ移籍する。これによりホッツは、アヤックスを去った選手として史上5番目に高額な存在となる。