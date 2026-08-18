ゴッツの退団直後、アヤックスにウイングのアタッカーが売り込まれる

レオン・ベイリーがアヤックスに売り込まれていると、『デ・テレグラーフ』が火曜夜に報じた。テクニカルディレクターのジョルディ・クライフはこの件を検討しており、左ウイングのポジションに関して複数の選択肢を残している。ミカ・ゴッツのパリ・サンジェルマン移籍後、この補強探しが始まった。

ベイリーはアヤックスでの挑戦に前向きだという。ジャマイカ出身のこのアタッカーはアストン・ヴィラとまだ1年の契約を残しており、イングランドの情報筋によれば、同クラブは移籍金900万〜1000万ユーロで納得するようだ。

アヤックスは2016年、29歳のベイリー獲得に具体的に動いていた。しかし、この快速ウイングは1年後、約1700万ユーロでバイエル・レバークーゼンへ移籍した。

ベイリーは2021年に3200万ユーロでアストン・ヴィラへ移籍。アヤックス行きが取り沙汰されているこのアタッカーは、昨季に数カ月間、ASローマで期限付き移籍としてプレーしていた。

右利きのベイリーはそのためバーミンガムでなお1年契約を残しており、アストン・ヴィラにとっては今売却することが魅力的な選択肢となる。『トランスファーマルクト』は、ベイリーの現在の市場価値を1400万ユーロと見積もっている。

報道によれば、ハル・シティもベイリー獲得に動いているという。ベイリーは欧州スーパーカップのパリ・サンジェルマン戦で、アストン・ヴィラのメンバーから外れていた。ウナイ・エメリの来季構想に、彼の居場所はないようだ。

アヤックスは以前、ノア・ラングをオランダへ呼び戻そうとしていた。しかし、オランダ代表の同選手はナポリからガラタサライへ完全移籍する可能性が高いようだ。