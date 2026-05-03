ゴッツの移籍？「彼がプレミアリーグでプレーできるなんて、あり得ない」

ESPN番組『Dit Was Het Weekend』で、アナリストのケネス・ペレス氏は、アヤックスのミカ・ゴッツが来季プレミアリーグでプレーできると考えるのは時期尚早だと指摘した。理由はコンディション面だ。

それでもペレス氏は、このベルギー人選手を高く評価。土曜のヨハン・クライフ・アレナで試合終了間際に決めたゴールは特に絶賛した。アヤックスは長い間劣勢だったが、この左ウイングの鮮やかなボレーで王者に辛勝し、勝ち点1を得た。

「あのゴールは少し注目されなかった。それがどれほど難しいか、わかるか？！」とペレスは語り始める。「普通なら『なぜシュートを打ったんだ？』と思うだろう。左足で、空中のボールへのボレーだ。素晴らしいゴールだ。技術的に見ても、信じられないほど見事なプレーだ」と元アヤックス選手は続けた。

今季40試合で17得点14アシストを記録したエースは、アーセナルやチェルシー、バルセロナなど海外強豪との噂も絶えない。しかしペレスは、創造性豊かなウイングへの期待はあるものの、現時点でプレミアリーグへ移籍するのは得策ではないと警鐘を鳴らす。

「ゴッツがプレミアでプレーできると思うのはあり得ない」と断言。代表戦で結果を出している若者にも段階を踏むべきだと助言する。

「オランダのクラブやポルトなどで1シーズン通じてレベルを維持できる体力を付けろ。レベルは問題ないが、コンディションが課題だ。PSV戦の後半がその証拠だ」と結んだ。

先週もゴッツは素晴らしいゴールを決めた。NACブレダとのアウェイ戦では、複数のディフェンダーをかわして2点目を奪った。そのため、すぐにあの有名なイブラヒモビッチのゴールと比べられた。