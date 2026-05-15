ゴッツが、ベルギー代表のW杯メンバーから外れたことについて初めてコメントした

ミカ・ゴッツは金曜日、インスタグラムで初めて心境を明かした。ルディ・ガルシア監督はベルギー代表のワールドカップ最終メンバーから彼を外し、左ウイングにジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）とレアンドロ・トロサール（アーセナル）を選んだ。

「本日、代表メンバーが発表され、監督は選択を下しました。その決定には最大限の敬意を表します」とゴッツはインスタグラムのストーリーズで語った。

「サッカーは競争だ。時にはスタンドやテレビの前でそれを経験することもあるが、情熱は変わらない。ロッカールームやベンチにいた時と同じように、レッドデビルズを熱烈に応援する」と、アヤックスのフォワードは、米国、カナダ、メキシコでの同胞たちの成功を何よりも願っている。

ゴッツは続けた。「私が選出されるかどうかは関係なく、監督は常にチームのために決断する。私はその決断を尊重する。何よりもチームが最優先だからだ。」

「これからも毎日全力で努力する。チームが必要とするなら、いつでも立ちたいからです」と結んだ。

ガルシア監督は金曜の会見で、左翼はドクとトロサールを優先すると表明。好調のアヤックスでもゴッツのW杯出場は叶わなかった。ただし、緊急時に備え待機要請は出ている。

一方、ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリ氏はX（旧Twitter）で「ガルシア監督は、ゴッツが出場できないことを受け入れられないかもしれないと判断した」と異なる見解を示した。