ゴッツが直前にアヤックスのスタメンから外された。

アヤックスは土曜、ミカ・ゴッツを欠き、パナシナイコスとの今季初親善試合に臨む。ベルギー人ウインガーは私的理由により欠場し、代わりにファレル・ナッシュが先発する。試合はエルメロで17時キックオフ。

キックオフ直前にクラブが欠場を正式発表。「個人的な事情でゴッツは出場せず、ナッシュが代役先発」と説明した。

デビュー戦のミシェル監督はさらに複数の選手を欠く。Ajax Lifeがクラブに確認したところ、カイオ・エンリケ、カスパー・ドルベルグ、オリバー・エドヴァルセンは今週十分に練習できず、ギリシャ強豪との親善試合の登録メンバーから外れた。

特にドルベルグの不在が目立つ。マイク・フェルウェイ記者は、このデンマーク人ストライカーが負傷していると伝えている。ウェグホルストがFCトゥエンテへ移籍したばかりであり、その代役不在が即座にストライカー不足を招いているという。この日の試合では、ドン・アンジェロ・コナドゥがアヤックスのストライカーを務める。

エンリケは試合登録外ながらエルメロに登場し、左サイドバックとしてファンから注目を集めた。

アヤックスの先発はパエス、ローザ、ボウマン、バアス、ワインダル、レゲール、グルーク、ステール、ベルグイス、コナドゥ、ナッシュ。