アヤックスは土曜の夜、NACブレダを0-2で下し重要な勝利を収めた。前半にオスカー・グルークとミカ・ゴッツのゴールでリードを奪い、特に2点目は鮮やかな一撃だった。 後半、NACも反撃を試みたが決定機は作れなかった。この結果、アヤックスは暫定4位に浮上した。

アヤックスの先発は1箇所変更。ユリ・レゲールが怪我から復帰し、伊倉浩をベンチに追いやった。富安健洋は出場停止で欠場。NACはセンターバック不足で中盤の選手を急きょ起用した。

試合序盤は両チームとも攻勢を強め、NACはラウル・パウラのシュート、アヤックスはウォウト・ウェグホルストのヘディングでチャンスを作った。

20分、ベルグイスからゴッツへ展開し、グルークが冷静に先制。0-1。

NACはセットプレーで反撃したが、決定機は少なかった。ホームチームはアムステルダムの守備を崩せず、アヤックスはカウンターを狙い続けた。

前半終了間際にはミカ・ゴッツが自陣から独走し、NAC選手4人とGKをかわして追加点。2004年にズラタン・イブラヒモビッチがアヤックスで決めたゴールを想起させる一撃だった。

後半、NACは緊張を振り切り攻撃的に出た。コーナーキックでチャンスを作ったが、GKマーテン・パエスが阻んだ。アヤックスはホームチームのフィジカルに苦戦。

終盤もNACは攻勢を続けたが、決定機は作れなかった。アヤックスは内容の悪い後半を送ったものの、ゴッツが試合を決めるチャンスを掴む。しかしこのベルギー人のシュートはGKダニエル・ビエリカに阻まれた。

終了4分前、NACはデニス・オドイのクロスをアンドレ・アユーがシュートしたが枠を外れた。直後のロスタイムにはアヤックスのラヤン・ブニダがポストを叩いた。







