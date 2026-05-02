ゴッツがアヤックス対PSV戦のロスタイムで勝ち点1を救った。

土曜日、アヤックスはホームでPSVと対戦し、終盤にマイロン・ボアドゥに先制されたが、ロスタイムにミカ・ゴッツが同点弾。2－2の引き分けに持ち込んだ。 この引き分けで敗戦は免れたものの、プレーオフ争いでの状況は依然として厳しい。

試合前、アヤックスはウォウト・ウェグホルストの病気欠場を受け、カスペル・ドルベルグが先発した。オスカル・ガルシア監督は伊倉浩、ユーリ・レゲール、ジョーティ・モキオで中盤を固め、オスカー・グルークはベンチスタート。

一方のPSVは怪我や出場停止で実質Bチームに近い布陣で、切迫感に欠けた。

試合は開始35秒でPSVがリカルド・ペピのヘディングで先制し、史上最速のゴールが生まれた。

しかし11分、ショートコーナーからアントン・ガエイが18mのミドルシュートで同点とした。

同点後はアヤックスが主導権を握り、ドルベルグが何度も危険な攻撃を仕掛けた。PSVはドリウエシュの決定機が外れ、前半は1－1で折り返した。

後半はレベルが低下。両チームともミスが目立ち、長い間決定機は生まれなかった。アヤックスは中盤の創造性不足に苦しみ、PSVはペースを落とした。

ガルシア監督はグルークやショーン・ステールを投入したが、決定機は作れず。逆に終盤、途中出場のボアドゥに混戦から押し込まれ1-2とされた。

90分+2秒、ガエイのシュートをGKコヴァールが弾き、ゴッツが押し込んで2-2。アヤックスが土壇場で追いついた。