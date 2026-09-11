ティロ・ケーラーはデッドラインデーにアヤックスと契約を結んだ。『僕にとっては初めてのことだった。とてもワクワクしたし、いつもとは違った。ここに来られてうれしい』と、このドイツ人センターバックは金曜日、ESPNの取材で明かした。

ケーラーはその前日に初めてアヤックスの関心を知らされたという。『すべてがとても速く進んだ。ジョルディ（クライフ、編集部注）や監督と話をした。その後、クラブ同士でまとまり、翌日にはもう移動していた』

この夏の新戦力のもとには、FCバルセロナからレンタル加入している同胞のマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンからすぐにメッセージも届いた。『あまり多くを聞く必要はなかった。アヤックスのことはすでによく知っていたからね。僕はシャルケでプレーしていたし、ここからそう遠くない場所だった。すべてはもうとても明確だった』

ケーラーはアヤックスへの移籍についてじっくり考えたという。最終的な決め手となったのはクラブの野心だった。『僕にとって最も大事なのは、競争力のある環境にいて、タイトルを争うこと。トロフィーや試合に勝つという野心を持つことだ。それはここで実現できる。土台はあるし、あとはそれを機能させていかなければならない』

ASモナコから加わったケーラーは、新たな環境にすぐ強い印象を受けた。『規模、スタジアム、雰囲気、そして純粋なフットボール。このクラブには独自のDNAがある』

ケーラーはアムステルダムで2027年半ばまでの契約にサインした。その後もアヤックスでプレーしているかどうかは、まだ分からない。『まだ分からない。シーズンがどう進むか見ていくことになるけど、もちろん前向きだよ。来年までまだたくさんの試合がある。様子を見よう』

ケーラーにとって適応がしやすかった理由の一つは、モナコ時代からカイオ・エンヒキとシモン・アドリンガをすでに知っていたことだった。『知っている人がいると楽になる。溶け込むのを助けてくれるし、すでにつながりがある。また会えてうれしかった。マルク・テア・シュテーゲンやユリアン・ブラントのことも、ブンデスリーガで対戦した時やドイツ代表で一緒だった時から知っている』