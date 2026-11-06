AZがヨーロッパリーグでユベントスに1-2で敗れた後、キース・スミットが自らを省みた。AZの攻撃的MFは最近の負傷について「実際、復帰を少し急ぎすぎた」と話した。

スミットはアルヘメーン・ダフブラット紙に「自分自身にも理学療法士たちにも、もっと正直になるべきかもしれない。今回のことで学んだ」と語った。「でも、できるだけ多くの試合に出たい。それが少し落とし穴になっている」

スミットは鼠径部の負傷から回復し、U-21オランダ代表に復帰した。ノルウェー戦（0-0）とスロベニア戦（2-4で勝利）で先発し、後者では1ゴール1アシストを記録した。一方、欧州選手権出場権を獲得したボスニア・ヘルツェゴビナ戦は、負傷のため欠場した。

その後、AZのスミットは新たな負傷で1カ月間戦列を離れた。「調子が良くないと感じたら、1試合か2試合休んだほうがいい。でも、U-21オランダ代表の力になりたかった。そのせいで楽しみにしていた試合も逃してしまったので、本当に悔しい。フェイエノールト戦とアヤックス戦のことは、今でも悔しくてたまらない」

ユベントス戦では、レーロイ・エヒテルト監督が62分からスミットを起用した。「またサッカーがしたくてたまらなかったし、こういう試合からは間違いなくエネルギーをもらえる。再びプレーできて本当にうれしいし、このまま続けたい」

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スミットと、同じく途中出場したエライジャ・ダイクストラが加わったことで、AZは終盤、ユベントスのゴールをたびたび脅かした。「ああ、2人ともいい形で試合に入った。ただ、試合が本当に変わったのが終盤になってからだとは思わない。後半はいいプレーができていたと思う」と、エヒテルト監督は満足げに語った。

「もちろん、交代選手が入ると試合は少しオープンになり、彼らからエネルギーをもらえる」と分析したAZの指揮官は、前半にはもっと成熟したプレーを見たかったという。「試合中、もう一段か二段ギアを上げなければと感じていた。ある時点からそれができるようになり、我々も十分に渡り合えることが分かった」