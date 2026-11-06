ヨーロッパリーグでAZがユヴェントスに1-2で敗れた後、キース・スミットは自らの判断を反省した。「実際、復帰するのが少し早すぎた」。AZの攻撃的MFは、最近の負傷についてそう語った。

「自分自身と理学療法士に、もっと正直になるべきかもしれない。自分にとって教訓になった」と、スミットの言葉をアルヘメン・ダッハブラット紙が伝えている。「でも、僕はできるだけ多くの試合に出たい。それが少し落とし穴になっている」

スミットは鼠径部の負傷から回復した後、オランダU-21代表に復帰。ノルウェー戦（0-0）とスロベニア戦（4-2で勝利）で先発し、スロベニア戦では1ゴール1アシストを記録した。一方、欧州選手権出場権を手にしたボスニア・ヘルツェゴビナ戦は、負傷のため欠場した。

その後、スミットは新たな負傷で1カ月間戦列を離れた。「状態が良くないと感じたら、1試合か2試合休んだ方がいい。でも、僕はオランダU-21代表の力になりたかった。ただ、そのせいで楽しみにしていた試合も欠場したから、すごく悔しい。フェイエノールト戦とアヤックス戦を逃したことは、今も悔しくてたまらない」

ユヴェントス戦では、リーロイ・エヒテルド監督が62分からスミットを起用した。「またサッカーがしたくて仕方なかったし、こういう試合はとにかく力をくれる。またプレーできて本当にうれしいし、このまま続けていきたい」

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スミットと、もう一人の途中出場選手エライジャ・ダイクストラの投入後、AZは終盤にユヴェントスのゴールをたびたび脅かした。「ああ、2人ともいい形で試合に入った。ただ、本当に変わったのが終盤になってからだとは思わない。後半はいいプレーができたと思う」と、満足げなエヒテルド監督は語った。

「もちろん、交代選手が入ったことで試合は少しオープンになり、彼らからエネルギーをもらえた」と分析するAZの指揮官は、前半にはチームにもっと大人びたプレーをしてほしかったという。「試合中、もう一段階か二段階ギアを上げなければならないと感じる。ある時点からそれができるようになり、僕たちも十分に渡り合えることが分かった」