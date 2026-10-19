キース・スミットがAZに残留する。アルクマールのクラブは月曜日、同MFがクラブ首脳陣と2030年半ばまでの新契約で合意したと発表した。スミットとAZの現行契約は2028年6月30日までとなっている。

フットボール・インターナショナルは先日、スミット（20）がAZとの契約を4シーズン延長すると報じていた。攻撃的MFのスミットは17歳の誕生日を迎えた直後、ヨングAZでプロデビュー。1年後にトップチームでもデビューを果たし、これまでに84試合に出場している。

スミットはAZでユーロジャックポットKNVBカップとヨハン・クライフ・スハールを制した。また、ヨングAZではUEFAユースリーグ、オランダU-19代表では欧州選手権を制覇。オランダU-21代表を経て、今年、ノルウェーとの親善試合でオランダ代表にたどり着いた。

「クラブからの信頼は、もちろんとても大きいです。ここは本当に居心地がよく、まだ学ぶこともたくさんあります。基本的には、かなり早く話がまとまりました」。スミットはAZに将来を託した理由をこう説明した。

「ユース時代にも、もちろん素晴らしい瞬間はあります。でも、本当に大事なのはトップチームだと思います。カップ戦での優勝や、欧州での素晴らしい試合……。結局はそのためにプレーしていると思うんです。そして、ここで何度もプレーできることを誇りに思います」。そう語るスミットは、愛するクラブで当面プレーを続けられることを喜んでいる。

「こういうことはあまり多くないと思いますが、ここでは違います。もう何年もここでプレーしている選手がたくさんいます。僕自身、特別なことだと思いますし、うれしいです。長年一緒にプレーしてきた選手や、ずっと顔を合わせてきた人たちがたくさんいます。家族のようなものです」とスミットは語った。

「キースについては、これまで多くのことが語られ、書かれてきました。彼は非常に大きな才能の持ち主です。しかし、今回の契約延長で特に大きかったのは、キースがAZに抱いている思いです」と、テクニカルディレクターのニールス・ファン・ダイネンは喜びを語った。

スミットがAZで11年を過ごした後に新たな契約を結ぶことを、ファン・ダイネンは誇りに思っている。「これは珍しいことだと思いますし、同時にAZとして非常に誇らしいことです。選手がクラブに抱く思いがあってこそのことですから、クラブにとって大きな賛辞だと思います。キースとの話し合いでも、その思いを強く感じました」