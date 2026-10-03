ここ最近のベルギー代表を覆っていた不機嫌なムードは消えたようだ。マルク・ファン・ボメルの下で、最初の数試合ははるかに明るい様相を見せており、その絶対的なハイライトがケビン・デ・ブライネだ。

ナポリ所属のこのMFは、代表でのベストの時期はすでに過ぎたように見えていたが、新しい代表監督の下で完全によみがえった。そのことを彼は金曜日、トルコとのネーションズリーグの試合（3-0）で改めて示し、2得点を挙げた。

「まさにその冷静で実利的なアプローチこそ、デ・ブライネに必要なものだ。ロマンチシズムもなければ、大仰な理論もない。ただ、彼とチームをより強くするものを理解している監督がいるだけだ」とHet Nieuwsbladは記している。

「デ・ブライネはトルコ戦で、我々の知る彼そのもののプレーを見せた。決定的で、支配的で、危険だった。2つの見事なゴール、賢いパス、絶え間ない脅威……。昨季にはめったに到達しなかったレベルだ。そして何より、ほとんど手に取るように感じられるほどのプレーする喜びがあった」

試合後、ベルギー代表で127試合に出場しているこの赤い悪魔たちの代表選手は、ファン・ボメルについて語った。「この代表監督のサッカーは、僕にはより合っている。僕はいつも前へアグレッシブにプレスをかけることに慣れていた。みんなはとてもエネルギッシュで、それが僕を助けてくれる。自分は十分に批判的だと思うし、自己認識も十分に持っている。まだ力になれると感じている」

ファン・ボメルは、デ・ブライネが今なおベルギー代表でプレー可能であることを非常に喜んでいる。「彼が辞めなかったことをうれしく思う。彼の強みを引き出さなければならない。私が彼をこれ以上いい選手にすることはできない。だが、私がチームをより良くすれば、個人もまたより良くなる」と、現実的に語った。「このサッカーが自分に合っていると彼が感じているのは素晴らしいことだ。選手たちが満足していれば、我々もそうだ」

Het Nieuwsbladは、そこに非常に美しいものが生まれつつあると見ている。「それは相互理解をにじませる協力関係だ。その意思疎通はピッチ上にも表れている。デ・ブライネは、前向きに考え、強度高くプレーし、彼を支えるチームを手にしている。ファン・ボメルは、自身のアイデアを強め、テンポを決め、違いを生み出すリーダーを得ている。この相互理解がさらに深まっていくなら、先行きは明るい」