ケビン・デ・ブライネがマルク・ファン・ボメルの代表監督就任を喜んでいることを、ナポリのMFが火曜午後の取材対応で明かした。

ファン・ボメルはワールドカップ後、退任したルディ・ガルシアの後任としてベルギー代表から発表された。オランダ人指揮官は今週、初めてチームを率いている。

35歳のデ・ブライネは火曜日の記者会見で、ファン・ボメルの第一印象について問われた。「典型的なオランダ人だね」とデ・ブライネは答えた。

「彼のことはあまりよく知らなかった。僕はベルギーリーグをそこまで見ないからね（ファン・ボメルはロイヤル・アントワープFCの監督だった、編集部注）。でも何度か話してみて、典型的なオランダ人だと思ったよ」とデ・ブライネは切り出した。

マンチェスター・シティの元スーパースターがその言葉で何を意味していたのかは、続けてすぐに明らかになった。「接し方が明確で率直なんだ。1回のトレーニングだけで、彼がどうプレーしたいのかもう分かったよ」

35歳のデ・ブライネはすでにベルギー代表で124試合に出場しているが、現時点では引退を考えていない。「身体的にも精神的にも良い状態だ。僕はプレーするためにここにいる」