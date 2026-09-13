ケネス・ペレスは、フェイエノールトが日曜日のPECズヴォレ戦で見せたプレーに深く感銘を受けている。ロッテルダムのクラブは0-7で圧勝し、とりわけ前半の出来がESPNの解説者に強烈な印象を残した。「ここ最近見た中で、1チームによる前半としては断然ベストだった」

フェイエノールトはズヴォレで、チャンピオンズリーグのFCバルセロナ戦で喫した痛恨の5-1敗戦から見事に立ち直った。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームは開始1分から主導権を握り、ジヴァイロ・リードが早い時間帯に2度ポストを直撃。最終的にはPECのクラブ史上最大の敗戦へと突き進んだ。

ペレスがとりわけ楽しんだのは、ロッテルダムのクラブの流動的な動きだった。「もちろん、ズヴォレは何もできなかった、何もしなかったと言うのは簡単だ。でも、私たちはズヴォレが他のチームを苦しめる姿も見てきた。今日、彼らが対抗できなかったのは、フェイエノールトの動きのパターンだった」

コンビネーションにおけるテンポの良さも、ペレスの目を引いた。「特に良かったのは、ボールをダイレクトではたくべき場面と、そうでない場面を非常によく感じ取っていたことだ。ダイレクトプレーを多く使えば、試合にテンポが生まれるし、それは自動的にフリーになる選手が出てくることを意味する」

元MFのペレスによれば、フェイエノールトは絶えず動き続けていたため、PECはほとんどデュエルに持ち込むことすらできなかったという。「練習では、こういう状態を目指すためのメニューがある。ダイレクトでプレーしたいなら、選手たちは常に動いていなければならないからだ。フェイエノールトはそれをずっとやっていた。まるで延々と続くロンドのようだった」

マルシアーノ・フィンクも、ズヴォレで目にした内容に少なくとも同じくらい熱狂していた。「フェイエノールトのような前半をプレーしたチームは見たことがない。すべてがうまく回っていた」

フェイエノールトには運動量があり、裏への抜け出しがあり、見事なコンビネーションがあった。これはまさに高等学校のようなフットボールだった」とフィンクは語った。