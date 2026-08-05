ケネット・アイヒホルンへの懸念はさらに強まる見通しで、バイエル・レバークーゼンの3選手に影響も？

ケネット・アイヒホルンを巡る懸念は、ますます大きくなっている。 17歳の新戦力は、7月中旬に胃腸の感染症の影響で5日間で5キロ体重を落とした後、代謝疾患と診断された。 現在、アイヒホルンは入院治療を受けており、そこで病気の原因究明と本人の回復が図られることになっている。

シュポルト・ビルトによると、長期離脱が見込まれており、現時点で復帰時期の見通しは立っていないという。報道によれば、レバークーゼンはアイヒホルンを前半戦の戦力構想から完全に外したようだ。その結果、当初は2人を売却する予定だったセントラルミッドフィルダーは、1人のみの放出に変更される見通しとなっている。候補に挙がっているのはエキ・フェルナンデス（24）、アレイクス・ガルシア（29）、ロベルト・アンドリッヒ（31）だ。

現在、最も高い市場価値が見込まれているのはフェルナンデスで、2000万ユーロをもたらす可能性がある。前指揮官カスパー・ヒュルマンドとは関係がこじれていたが、カルレス・マルティネスとの関係は良好のようだ。ガルシアは移籍を検討できるとみられるものの、適切な関心を示すクラブがまだ不足しているという。アンドリッヒについては、現時点では残留濃厚とみられている。

ケネット・アイヒホルンは900万ユーロでレバークーゼンへ移籍

アイヒホルンは昨季、ヘルタBSCで2.ブンデスリーガの主力としての地位を確立していた。ただ、その間には足首の負傷と一発退場による出場停止で戦列を離れる時期もあった。

欧州屈指の才能の1人と目される中、バイエルン、リバプール、マンチェスター・シティ、レアル・マドリー、パリ・サンジェルマンといった数多くのビッグクラブが同時に獲得に動いていた。最終的に、同選手は900万ユーロでレバークーゼンへ移籍した。現地でいつブレイクを果たすのかは、現時点ではまったく見通せない。