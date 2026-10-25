フェイエノールトはPSV戦の後半に巻き返したものの、ケネス・ペレスは試合の質が依然として高くなかったと見ている。試合後、ESPNでそう語った。

「攻守が絶えず入れ替わる、ひたすら走り回るようなサッカーだった」とペレスは切り出した。「見ていて面白くはあったが、質は良くなかった。フェリなんかは……。今日、ボールをうまく収めた場面は一度もなかったと思う」

フェイエノールトのストライカーにとって、力を発揮するのが非常に難しい試合だったことはペレスも理解している。それでも、もっとやれると期待していた。「もちろん、彼にとっては難しい状況だった。孤立することが多く、相手に厳しく囲まれていた」

「だが、フェリがゼヒエルにボールを落とせば、ゼヒエルはマークを外して動き出せる。それこそがゼヒエルのプレーを生かす形だ。ところが、そうした場面はほとんどなかった」とペレスは結論づけた。

「もちろん、そういうことができる選手がいれば、攻撃面ではありがたい。89分間は『頼むからプレーに加わってくれ』といら立つかもしれないが。でも、今は……」

日曜日のフェイエノールトで、主に攻撃の質をもたらしたのは、1-1となるゴールを決めたアニス・ハジ・ムサだった。終盤には、このアルジェリア人選手がペナルティーエリア内で何度も脅威となったが、アイントホーフェンで決勝ゴールが生まれることはなかった。

それでもフェイエノールトはエールディヴィジの首位を維持。AZとPSVとの勝ち点差は4だ。AZは日曜日のこの後、FCトゥウェンテと対戦する。