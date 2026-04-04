ケネス・ペレス、ESPNの同僚によるジェルディ・スハウトンに関する質問を「痛ましい」と評する

ケネス・ペレスは、ESPNの同僚でありレポーターのミラン・ファン・ドンゲンがピーター・ボスに投げかけた質問に驚いた。PSVの監督は、FCユトレヒト戦（4-3）終了後、後半に一見深刻な膝の怪我を負ったジェルディ・スハウトンをはじめとする選手たちの戦術的なパフォーマンスについて問われた。ペレスはこれを「痛ましい」と表現した。

「最初の20分間は、マークについていけていないという点で、多くのことがうまくいかなかった」とボス監督はESPNのインタビューで語った。監督はその間にチームが2失点を喫するのを目の当たりにした。0-2のビハインドは、その後クーハイブ・ドリウエシュの終盤の決勝ゴールによって挽回された。

「我々は非常に攻撃的なサッカーをしている。いつもそうしている。そうすれば、相手がカウンターを狙ってくることは分かっている。我々はそれを承知していた。だからこそ、最終ラインの守備を組織しなければならない。我々はマンツーマンで守っているのだから、マークする相手についていかなければならない。そして、正しい位置取りをしなければならない。」

「もしそれができなければ、問題が生じる。なぜなら、後方で数的劣勢に陥るからだ。それは当然許されない。我々自身、それをうまくできなかった。ボールを失ったが、それはサッカーでは常に起こり得ることだ。だから、そこが問題なのではなく、重要なのはただ一つ、いかに組織されているかということだ。」

ヴァン・ドンゲンはさらに質問を続けた。「しかし、シュートンとフェールマン、特にシュートンにとって、あれほど高速で長距離を走り続けることは可能だったのでしょうか？」ボスはこう答えた。「ええ、ピッチの前方でプレーしているのですから。もちろん可能です。」

もし相手が速かったら？「それならポジションを変えなければならない。私も以前は遅かったし、自分より速い選手と対戦することもあった。そういう時はポジショニングを正しく保たなければならない。10メートル後ろに下がったり、あるいはもっと早く予測したりするんだ。」

「だが、ジェルディを甘く見てはいけない。彼は速い。本当に速いんだ。しかし、スピードに欠ける選手ほど、その点をより上手く補えるものだ。スピードがなければ、先読みしなければならない。何が起きるのか？そして、適切なポジションを取らなければならない」とボスは語り、その後、シュートンについて「最悪の事態」を懸念していると述べた。

インタビュー後、ファン・ドンゲンは同僚のペレスに、PSVの中盤の再配置をどう考えているか尋ねた。「最も愚かなのは10メートル下がることで、そうすればスペースが広大になってしまうからだ」

「今、シュートンの名前を出したね。それについては少し……うーん。気まずいね」。ヴァン・ドンゲンは、ボス監督にシュートンに関する戦術的な質問を投げかけたことを「不愉快」だと認めた。「でも、まあ、そうなってしまったんだ」とヴァン・ドンゲンは語った。