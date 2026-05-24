ケネス・ペレス：「彼の話を聞く限り、アヤックスを去るだろう」

アヤックスは日曜、FCユトレヒトとの接戦をPK戦で制し、カンファレンスリーグ第2予選出場権を得た。苦難の多かったシーズンに区切りがついたが、暫定監督オスカル・ガルシアの去就は依然不透明だ。

苦境にあったチームを率い、欧州カップ戦出場へ導いたスペイン人監督は、プレーオフ決勝直後のESPNインタビューで満足感を示した。 「就任当初、クラブはプレーオフ進出も危ぶまれていました。しかしリーグ戦は妥当な結果をもたらし、2試合とも良い内容でした。来季ヨーロッパで戦う価値は十分あります」

しかし来季の監督が誰になるかは依然不明だ。ガルシアは首脳陣から何の説明も受けておらず、「話し合いがいつあるかは分かりません。残留したいが、決めるのは私ではない」と語った。

インタビュー直後、アナリストのケネス・ペレスは「彼の話を聞く限り、アヤックスを去るだろう」と語った。

ペレスは、新監督には戦術だけでなくクラブの文化を再構築できる人物が必要だと強調した。「基準、規範、価値観を確立できる監督が不可欠だ。練習をどう行うか、チームメイトをどう扱うか、どんな資質を求めるか。それが基本だ」

ペレスは、試合後に「アヤックス内部の組織体制には多くの改革が必要だ」と語ったダヴィ・クラッセンの発言にも言及。このアナリストは、次期監督がテクニカルディレクターと協力し、チームスタイルに合う選手を見極めるべきだと主張する。「選手をやる気にさせ、適切なポジションを与え、勝つ方法を見つける。それこそが本質だ」

「今彼らが必要としている監督は、ジローナで降格を経験している」とペレスはミチェルについて言及。「だが、それが必ずしも全てを意味するわけではない」と語った。