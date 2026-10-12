ケネス・ペレス、テレビ生放送でナイジェル・デ・ヨングに関する大きなニュースを明かす「それは表に出してはいけなかった！」

ナイジェル・デ・ヨングがオランダサッカー協会（KNVB）との契約を延長したと、ケネス・ペレスが『Voetbalpraat』で明かした。同番組はESPNのトーク番組だ。しかし、このニュースはまだ公表してはいけないものだった。

番組では、クラレンス・セードルフがKNVBの監督委員としての立場を維持できるかどうかが議論された。元MFは日曜日、コリンチャンスの監督として契約を結んだためだ。

ペレスによれば、何の問題もないという。デンマーク人解説者は、積極的な監督を要する案件は少なく、会議もZoomで開けると考えている。

一方、VIのフェイエノールト担当記者マルタイン・クラッベンダムは真っ向から反対。検討すべき案件として、テクニカルディレクターを務めるデ・ヨングの契約満了が近づいていることを挙げた。

「ナイジェル・デ・ヨングは、つい最近KNVBと長期契約を結んだはずだ」とペレスが反論する。「まだ公表してはいけなかったと思うけど、契約延長の予定はあるんだよね」と、フィンセント・シルトカンプが取り繕おうとした。

デ・ヨングはザイストで2027年までの契約を結んでいるが、どうやらすでに延長したようだ。新たな契約期間について、ペレスは明かさなかった。