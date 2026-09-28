ケネス・ペレス「オランダ代表はそのポジションに本当に問題を抱えている」

オランダ代表は今回のインターナショナルマッチ期間を順調にスタートさせた。それでもケネス・ペレスは、チームが問題を抱えるポジションがあると見ている。左サイドバックだ。本人が『Voetbalpraat』のESPNでそう語った。

ドイツ戦（1-1）、セルビア戦（1-2）の両試合で、ミッキー・ファン・デ・フェンは左サイドバックとして90分フル出場した。だが、マルシアーノ・フィンクとペレスを本当に納得させるような出来ではなかった。

「彼を左サイドバックだとは思わないね」とフィンク。ペレスも同意する。「いや、自分もそう思わない。オランダ代表は左サイドバックに本当に問題を抱えている。デイリー・ブリントは本当に無理なのか？」と、ペレスは冗談めかして話した。

「ハトもそこでプレーしていたよね？」とフィンクは提案する。「でもチェルシーでは実際のところ、もっと左のセンターバック寄りでプレーしている。もしかするとマッツ・ロツも少しはありかもしれない」

同じくスタジオにいたアルノ・フェルミューレンは、一方でファン・デ・フェンがセルビア戦で良いプレーも見せたと感じていた。「その一方で言えば、セルビア戦では後方でまずい場面があったけれど、彼はもちろんそのスピードで、しかもああいうブロックタックルで、なんと反対側で起きたことまで解決していた」

それでも、彼もまたファン・デ・フェンが最も適した左サイドバックではないと考えている。「シャビはあのポジションに、実際のところもっとプレーの質を求めているんじゃないかな」

最後にペレスは、ファン・デ・フェンとヤン・パウル・ファン・ヘッケを念頭に、こう指摘した。「最終ラインの4人のうち2人は、トッテナムで20位にいる選手なんだ（プレミアリーグで、編集部注）。しかもそのうち1人はキャプテンだ」