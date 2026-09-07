ケネス・ペレスは、PSV戦でのヨルティ・モキオのパフォーマンスに感銘を受けている。18歳のアヤックスMFはとりわけ前半に強い印象を残したが、後半にはけいれんでピッチを退かなければならず、その点をペレスは懸念している。

モキオはアヤックスで先発出場し、最終的に73分間プレーした。「モキオが前半だけで交代していたなら、『この選手はパリ・サンジェルマンやバイエルン・ミュンヘンでプレーすべきだ』と言われていただろう」と、ペレスは月曜夜、ESPNのVoetbalpraatで語った。

ただ、元MFのペレスは後半、アヤックスの大器にまだ足りない部分も見たという。「そこで彼は最初にけいれんを起こし、最初に消耗してしまう選手だった。もちろん、それではあのチャンピオンズリーグの試合、あの最高速度の中でやっていくには不十分だ」

「そうなると10分しか持たず、圧倒されてしまう。それは本当に残念だった。だって、彼はあれほど良くて、あれほど技術があるのだから」

ジャーナリストのウィレム・フィッセルスは、18歳のモキオにはまだ成長する時間が十分にあると強調する。「そのステップは、彼がまだ踏まなければならないものだ。そして問題は、そのステップを踏めるのかということだ。それはもちろん、いつだって問われることだ」

一方でペレスは、ベルギー人MFの今後の成長にとって問題もあると見ている。「試合に出なければ、そうしたステップは踏めない」と、この解説者は新戦力ソフヤン・アムラバトとの競争を念頭に語る。「そしてオランダでの問題は、試合に出なければ、本当にどこでもプレーできないことだ。トップチームで出ていなければ、ヨングでもプレーしない。モキオならA1（現在のU-19、編集部注）でもまだプレーできると思うけどね」

フィッセルスはこう付け加えた。「アヤックスでは何年も前から6番を欲しがって文句を言っている。彼らがアムラバトを獲得したのは、『モキオはかなりいいが、自分たちが目指すレベルには達していない』と言っているからだ」

ただしペレスは、モキオは何よりもまず自分自身のレベルを継続的に示すことで、その座を勝ち取れると考えている。「それは彼自身の責任でもある。というのも、もし彼がこれを毎回、アウェーのエクセルシオール戦でも発揮していたなら、彼らは6番を補強する必要なんて決してなかったはずだからだ」