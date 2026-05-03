ケネス・ペレス、アヤックスファンの振る舞いに苛立ち：「このままにしておくのもいいかもしれない」

土曜のヨハン・クライフ・アレナで、アヤックスは国内王者PSVに敬意を示し、栄誉の列を作った。しかしケネス・ペレスは、もうそんな儀式は必要ないと語る。理由は、当時アヤックス・サポーターの振る舞いにある。

PSVの選手たちがピッチに現れた際、アヤックスの選手たちは拍手を送ったが、スタンドからは激しいブーイングが響いていた。

番組『Dit was het Weekend』の司会者ミラン・ファン・ドンゲンは「オランダでは珍しい栄誉のアーチだ」と語り、ペレスは「このままやめてもいいかもしれない」と続けた。

「もちろん、ブーイングは気持ちのいいものではない。アヤックスの選手たちは礼儀正しく、全員が拍手を送り、退屈な素振りも見せなかった」

「だがスタジアム全体がブーイングを始めると、私としては少し魅力が薄れる」とペレス。同僚アナリストのブラム・ファン・ポーレンは「たまには変化も必要だ。人は変化に弱い」と語った。

「何度かやれば慣れるだろう。私は良い試みだと思ったが、アヤックスの観客が協力的でなかった」とファン・ポーレンは語った。

試合開始33秒でリカルド・ペピに先制されたアヤックスだったが、終盤にミカ・ゴッツのゴールで2－2の引き分けに追いついた。