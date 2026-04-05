ケネス・ペレス、アヤックスの選手について痛烈な結論を下す：「このプレースタイルは悲惨だ」

ブラム・ファン・ポーレンとケネス・ペレスは、ESPNの番組『Dit Was Het Weekend』で、ヨシップ・スタロについて全く評価していないと語った。その際、PECズヴォレの元DFは、スタロを、彼には好感を抱いているアヤックスからレンタル移籍中のニック・フェルシューレンと比較した。

「彼はすでに何度も称賛を受けている」と、PECの元キャプテンはアヤックスからレンタル移籍中の選手について語り始めた。「彼は時折、まるで憑りつかれたかのようにボールに飛び込んでいく。エールディヴィジの多くのディフェンダーは、そこから学ぶべき点があるだろう。」

「彼はどんな1対1の局面も躊躇しない。時には少し無謀なところもあるし、すぐに倒れてしまうこともあるが、本当に何にでも体を張るし、シュートが来るタイミングも非常に読みが鋭い。ただ倒れているだけではない」と彼は続ける。

それでもヴァン・ポーレンは、日曜日のフェイエノールト戦（0-0）で好プレーを見せたFCヴォレンダムの若手ディフェンダーについて、ボール保持面での改善点もいくつか見出している。しかし守備面では彼を鉄壁だと評価し、その点ではアヤックスのライバルであるスータロよりも優れているとさえ述べている。

「守備面では彼の方が上だと思う。純粋に守備という点ではね」とヴァン・ポーレンは結論づける。するとペレスは、スータロが今年は非常に広いスペースで守備を強いられていること（ファリオリ監督の下ではそれほど頻繁ではなかったこと）を指摘し、多少のニュアンスを加えようとした。

「そう言うのは、今スータロが広いエリアでプレーしているのを見ているからでしょう。でも、ファリオリ監督時代のスータロは、非常に、非常に優れたディフェンダーでした」とデンマーク人選手は言い、それに対しファン・ポーレンは、ヴォレンダムも時折広いエリアで守備を迫られることがあり、フェルシューレンはその状況でも十分にこなせると指摘した。

「でも、ヴァン・ルーイのあのゴールでのスタロの動きは、フェルシューレンの下ではまず見られないものだ」とヴァン・ポーレンは続けると、ペレスが彼の言葉を遮った。「そうだが、スタロはこのプレースタイルでは全く通用しない。 スタロは、この戦術ではアヤックスでプレーするには向いていない。だがファリオリ監督の下では、非常に優れたディフェンダーだった。狭いスペースで守備をするのは、誰にとってもやりやすい。当然のことだ」と、元アヤックス選手は結論づけた。