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ミチェル・サンチェス監督が、フェイエノールトとのデ・クラシケルに向けたアヤックスの先発メンバーを発表した。しかし、デイリー・ブリントは再びメンバーに入らなかった。ケネス・ペレスは、36歳のDFについて早くも結論を出している。

ペレスはESPNで「デイリー・ブリントにもう出番はない」と断言した。「いや、本当にない。まったくないと思う。かなり難しくなるだろう」

「私はデイリー・ブリントの大ファンだが、これだけ長く出番がない。彼はもうかなり前からコンディションが整っている。ビスマだって試合勘はないが、今はプレーしている」

カリム・エル・アフマディは同僚の見方には懐疑的で、ブリントにはまだ十分にチャンスがあると考えている。特に、ミチェル・サンチェス監督が時折3バックを採用するなら、なおさらだ。

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「だが、それはアヤックスのスタイルではない」とペレスは反論した。「アヤックスが3人のセンターバックで試合を始めることは、基本的にない。それにバースのポジションは確実だ。彼は本当に大きく成長した！」

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「序列でも、ブリントは間違いなくバースより下だ。バースはほぼ全試合に出ているし、プレーも非常にいい。そうでなければヤンセが出る。では、デイリー・ブリントはどこで試合勘を取り戻せばいいのか。どこにもない。ヨングチームでのプレーは認められないと思うよ」と、ペレスは冗談めかして締めくくった。

なお、ブリントは木曜日に行われたカンファレンスリーグのFCトゥーン戦では先発し、アヤックスの4-0の勝利に貢献した。左利きのブリントは90分間フル出場している。

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ミチェル監督は木曜日、Ziggo Sportに対して「私にとって、レオナルドとブリントは非常に重要だ」と語っていた。「我々には大きな選手層がある。全選手にプレーできる状態でいてほしい。これから25日足らずで8試合を戦う。フィジカル面でもプレー面でも、必ず問題が起きるだろう。そのときには選手全員が必要になる」

「前の試合でもブリントに出場時間を与えたかったが、ベルフハイスとブラントが復帰し、出場時間を得ることも重要だった」と説明した。「だが、ブリントはベストの感覚を取り戻すためにプレーすべきだと思う。彼は我々に多くのものをもたらしてくれるはずの選手だ」