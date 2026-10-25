あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1085031330.jpgBox to Box Pictures
Rian Rosendaal
翻訳者：

ケネス・ペレス、アニス・ハジ・ムサの選択肢から2つのトップリーグを除外

PSVアイントホーフェン 対 フェイエノールト
PSVアイントホーフェン
フェイエノールト
エールディビジ
アニス ・ハジ ムーサ

PSV対フェイエノールトの試合後、ケネス・ペレスがアウェーチームの得点者アニス・ハジ・ムサに厳しい見方を示した。ESPNの解説者によれば、フェイエノールトのウイングは欧州のトップリーグのうち、2つではプレーできないという。 

「彼もいずれステップアップするかもしれない。そうなれば、ウイングには非常に優秀なライバルがいる。長く時間を与えてはもらえない。そこは改善しなければならない」と、カリム・エル・アハマディはフェイエノールトのアタッカーに助言した。 

司会のミラン・ファン・ドンゲンは、ハジ・ムサが「守備はあまり自分の得意分野ではない」と語るのを聞いていた。「ケネス、君がよく言っていることだけど、欧州のトップレベルでは、トップ選手たちも獣のように走って戻り、守備をする」 

「だから、確かにサウジ・プロリーグかイタリアだろうね。イングランドは無理だし、スペインももちろん非常に難しい」とペレスは語り、ハジ・ムサがすぐにトップリーグでプレーするとは見ていない。 

「でも、スペインならプレーできるんじゃないか？」とエル・アハマディはすぐに反論した。「チャンピオンズリーグのレアル・ベティス対フェイエノールトを現地で見た。ベティスにはアントニーのような選手がいる。ハジ・ムサもああいう選手にはなれる」 

次の試合
FEY

FEY

エールディビジ

2026年10月31日

SIT

SIT

PSV

PSV

エールディビジ

2026年10月31日

WII

WII

同僚の解説者の発言を聞いても、ペレスはすぐには納得しなかった。「それはベティスの話だ。スペインでは準トップクラスだ。私が言っているのはアトレティコ・マドリー、バルセロナ、レアル・マドリーのこと。彼にはそこでプレーするには少しスピードが足りない」 

「あのトップ選手たちの凄さは、まさに桁外れだ。彼がその中に入れなくても恥ではない。あの選手たちは本当に桁外れにうまいのだから」とペレスは語った。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー