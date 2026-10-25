PSV対フェイエノールトの試合後、ケネス・ペレスがアウェーチームの得点者アニス・ハジ・ムサに厳しい見方を示した。ESPNの解説者によれば、フェイエノールトのウイングは欧州のトップリーグのうち、2つではプレーできないという。

「彼もいずれステップアップするかもしれない。そうなれば、ウイングには非常に優秀なライバルがいる。長く時間を与えてはもらえない。そこは改善しなければならない」と、カリム・エル・アハマディはフェイエノールトのアタッカーに助言した。

司会のミラン・ファン・ドンゲンは、ハジ・ムサが「守備はあまり自分の得意分野ではない」と語るのを聞いていた。「ケネス、君がよく言っていることだけど、欧州のトップレベルでは、トップ選手たちも獣のように走って戻り、守備をする」

「だから、確かにサウジ・プロリーグかイタリアだろうね。イングランドは無理だし、スペインももちろん非常に難しい」とペレスは語り、ハジ・ムサがすぐにトップリーグでプレーするとは見ていない。

「でも、スペインならプレーできるんじゃないか？」とエル・アハマディはすぐに反論した。「チャンピオンズリーグのレアル・ベティス対フェイエノールトを現地で見た。ベティスにはアントニーのような選手がいる。ハジ・ムサもああいう選手にはなれる」

同僚の解説者の発言を聞いても、ペレスはすぐには納得しなかった。「それはベティスの話だ。スペインでは準トップクラスだ。私が言っているのはアトレティコ・マドリー、バルセロナ、レアル・マドリーのこと。彼にはそこでプレーするには少しスピードが足りない」

「あのトップ選手たちの凄さは、まさに桁外れだ。彼がその中に入れなくても恥ではない。あの選手たちは本当に桁外れにうまいのだから」とペレスは語った。