AZは先日、新シーズンの幕開けで圧巻のスタートを切った。ヨハン・クライフ・スハールでは王者PSVに0-4で勝利。続くエールディビジ開幕節でもADOデン・ハーグを0-2で下し、土曜日には本拠地でFCユトレヒトを時間帯によっては翻弄しながら1-4で退けた。解説者のケネト・ペレスはAZ全体を絶賛する一方で、ケース・スミットには非常に厳しい評価を下している。

AZはFCフローニンゲンとともに開幕2試合で唯一の連勝を飾ったチームで、得失点差（+5対+4）によりエールディビジ首位に立っている。「最初の5分間を除けば、AZにはものすごく、ものすごく感銘を受けた。どうやって再び完全に自分たちの試合に持ち込んだのかね」

FCユトレヒトは立ち上がりこそ力強かったが、その後は軽快なプレーを見せるAZに時間帯によっては完全に振り回された。「その後は、（ユトレヒトの監督、編注）コレイアには、自分がやりたいサッカーに本当に合う選手がいないことも見て取れた。でも、彼ら（AZ、編注）がそれでもなお、どうやって圧力をかいくぐってボールを運ぶのか……」と、ペレスは賛辞を送った。

「そして、こういうことができるストライカーが必要になる。ボールを収めて、正しい相手にパスを出すことだ」と、1得点を挙げたメックス・メーディンクのプレーにもペレスは大いに満足している。「これだよ。この場面でのボールの置き方、それにこのプレーもそうだ」と、ストライカーの映像を見ながらペレスはうなった。

一方で、ケース・スミットについてはデンマーク人解説者にとって明らかに印象が悪かった。「毎回、毎回間違った判断をしていて、本当にいら立たしかった。そこはダールのスペースに出してやればいいんだ！」と、ペレスはスミットの映像を分析する。「そうすれば全部はがせていた。なのに、いったん戻してしまう。いやあ、スミットはトップ下の位置で本当に多くの判断ミスをしていた！」

「本当に功績があったのは、恐れずにやり続けた若い選手たち、そしてメーディンクだ。中盤でいいプレーをしたクワクマン、バランスを取ったコープマイネルスもね。クワクマンは本当に良かった。AZには楽しませてもらったよ。本当にね」

「昔はユトレヒトに乗り込むと、いつもかなり圧倒されるものだった。もちろん、あのチームはいつだって猛烈な入りをしてくるからね。だからこそ、そこを振り切るためにはしっかり集中して、あの騒がしさに巻き込まれないことが必要なんだ。彼らはそれを完璧にやってのけた」と、ペレスは締めくくった。

その後、ケース・クワクマンがスミットへの批判について言及した。「スミットはトップ下として中盤にかなり近い位置を取る傾向がある。別に不思議ではないよ。彼はとてもボールを欲しがるし、その時が一番いいプレーをするからね。でも、時にはそこにとどまらないことも自分のプレーに加えないといけない。あのポジションでのバレンテやゼヒールが実際そうしているようにね」

「そうすれば彼がボールに触るのは少し遅くなるけど、10番の位置でプレーしていると、やっぱりまたボールのところへ行ってしまう。すると見ての通り、距離感がすごく短くなるんだ」と、クワクマンはAZの密集した状況を説明した。

「でも、彼を走らせてスピードに乗せれば……。そこはもちろん彼の素晴らしいところだ。ただ、トップ下としては時々ボールを欲しがらないことも必要なんだ。だけど、それはおそらくチームで一番うまい選手にとっては難しいことでもある」と、クワクマンは語った。