ケネス・ペレスは、エールディヴィジのスター選手の移籍は避けられないと確信している。「なんて才能だ」

ケネス・ペレスとマルシアーノ・ヴィンクは先週の日曜日、FCトゥエンテの試合を大いに楽しんだ。特にサイドバックの活躍が光った。マッツ・ロッツはESPNの番組『Dit Was Het Weekend』で高い評価を受けた。

「ヴァン・ルーイと並んで、試合中ずっと見ていられるサイドバックだ」とヴィンクは語り、「常に動き、決して止まらない」と続けた。

「彼はチャンスを嗅ぎ分け、『今走ればボールが来る』と確信している。FCトゥウェンテにとって貴重な存在だ」。ロッツは何度も積極的に動き、兄ダーンの4点目もアシストした。

ただヴィンクは「守備と自陣での集中力は次のステップへ必要」と課題も指摘した。

ペレスもロッツを高く評価する。一方、ヴィンクはイタリアに移籍したアナス・サラ・エディンやデヴァイン・レンシュを引き合いに出し、「オランダでは評価されていたが、イタリアでは出場機会が少ない。守備がクラブの水準に達していないからだ」と指摘した。 そのためヴィンクは、ロッツが少なくともあと1年はトゥエンテに残るべきだと語る。

ペレスはイタリアよりスペインが適していると感じるが、それでもロッツにはしばらくオランダに残ってほしいと言う。「スペインなら彼にすごく合う。まだキャリアの初期だが、素晴らしい才能だ。彼は間違いなく移籍する。彼を引き留めることはできない。」

最後に、トゥエンテのDFルード・ナイスタッドもペレスから称賛を受けた。彼もまた移籍が避けられない状況だ。「各クラブは長く待つつもりはなく、彼とナイスタッドの両方を獲得したい」というのが結論だ。