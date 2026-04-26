ケネス・ペレスは、アヤックスのFWミカ・ゴッツについて明確な見解を持っている。

ESPN番組『Dit was het Weekend』で、アナリストのケネス・ペレスはミカ・ゴッツのプレーに大きな感銘を受けたと語った。アヤックスのフォワードはNACブレダ戦で好パフォーマンスを見せ、今シーズンのエールディヴィジでは16ゴール11アシストを記録している。

「とにかく特別な選手だ。アヤックスの試合で彼がボールを受けると、何かが起こると直感する」とペレスは語る。

「ベルフイスはパスワークを見るのが楽しいが、相手を抜き去ることはできない。しかしゴッツならできる。彼にはその才能がある」

「彼がボールを受けると、右サイドバックは必ずこう思う。『また何かやらかすのか』と。ゴッツがいるからアヤックスは面白いし、優勝争いからも落ちない」。

「サイドバックは常にマークされているので、ゴッツはフリーになりやすい。だから相手の右サイドバックは前に出るべきか迷うんだ。」

「ゴー・アヘッド・イーグルスが調子の悪いアヤックスと対戦したとき、マッツ・デイルは前に出てカウンターを許した。試合後彼に『なぜゴッツのそばにいてくれなかったんだ？アヤックスで何かできるのは彼だけなのに！』と言ったよ。

最後にペレスは「彼は特別な選手だが、プレミアリーグで重要な役割を果たせる保証はない」と慎重に語った。