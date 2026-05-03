ケネス・ペレスはアヤックス対PSV戦を見て「彼は一生レギュラーになれない」と断じた。

ケネス・ペレスは、クーハイブ・ドリウエシュがPSVのレギュラーになることはないと断言した。ESPNの番組『Dit Was Het Weekend』に出演した同アナリストは、アヤックス戦の序盤に決定機を逃した左ウイングを評価していない。

7分にはグース・ティルのクロスが足元に落ちたが、彼は反応できず。ゴールが空いていたにもかかわらず、ボールはアヤックスGKマーテン・パエスの手に直接収まった。

ペレスは「なぜトラップしなかったのか」と声を上げ、「彼は考えが遅い選手だ」と断じた。

「思考が優れた選手、思考が速い選手は『慌てて反応しなくてもいい』とすでに理解している」とデンマーク人は続ける。「ボールは少し後ろに飛んできたが、思考が速い選手ならガエイが滑っているのが見え、『まだ時間がある』と判断できる」と、かつてアヤックスやPSVでプレーした元選手は語った。

ペレスの結論は厳しく、「彼はこの試合で本当にひどかった。PSVのレギュラーになる見込みは一生ない」と語った。

ドリウエックは2024年夏、エクセルシオールから約350万ユーロで加入。SCヘーレンフェーンのユース出身で、ロッテルダムでは101試合に出場した。

PSVでは主に途中出場にとどまり、今季は38試合に出場したが29試合がベンチスタート。総出場時間は1300分強だ。