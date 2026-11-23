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ケネス・ペレスが月曜日の『フットバルプラート』で、ノルウェーを絶賛した。ノルウェーは先週、終盤の猛攻でデンマークを破り、ネーションズリーグ準々決勝進出を決めた。

「監督たちに勧めたいことがある。デンマーク対ノルウェーの最後の8分間を見てほしい」とペレスは、ノルウェーが2-3で劇的な勝利を収め、準々決勝進出を決めた試合を挙げて切り出した。

「デンマークが2-1でリードしていた。ノルウェーは勝つために7分間で2ゴールを決める必要があった」とデンマーク人解説者のペレスは続けた。「チャンスをつくるために、ノルウェーがどれほど落ち着いてプレーしていたか。今週末にも見られたように、たいていは焦ってしまう。連係を欠き、行き当たりばったりになる」

「だが、ノルウェーのやり方は違った。本当に感銘を受けた。私の国、デンマークが敗れたのだが、彼らのプレーには心から楽しませてもらった。意思を通わせ、落ち着いて、良い攻撃を組み立てていた。考えなしに15回攻めるのではなくね」

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ペレスは続けた。「マルティン・ウーデゴールはよくセンターバックのところまでボールを受けに下がっていた。そこから横に出し、また戻すことも多かった。そうやってノルウェーは前線の選手たちにつないでいた」

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「もちろん、多少の運もあった。最後の1分にハンドによるPKを得たからね。ただ、私が言いたいのは、83分に2-2に追いつき、96分にハーランドが2-3とするゴールを決めたということだ」とペレスは振り返った。

「日曜日にも、チームがいかに焦ってプレーし、ボールをうまく入れられなくなるかを見た。プランBについてはよく話題になる。多くの場合、そこにいるDFに向けて高いボールを送ることだ。それがうまくいくこともある。だが、ノルウェーは量より質を選んだ」と元選手のペレスはノルウェーを称えた。

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「最後の7分間は本当に印象的だった。もちろん、その時点では結果がどうなるか分からなかった。それでも、うまくやっているなと思った」とペレスは語った。

ノルウェーはネーションズリーグ準々決勝でイングランドと対戦する。試合は来年3月に行われる。