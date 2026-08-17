ケネス・ペレスが『Dit was het Weekend』で、FCユトレヒト対AZ（1-4）での試合中にタッチライン際で見せたレーロイ・エフテルトの振る舞いについて語った。解説者は、アルクマール勢を率いる指揮官の態度を快く思っていなかった。

土曜夜、ユトレヒトとAZがデ・ハルヘンワールトで対戦した。長い時間スコアは並んでいたが、前半アディショナルタイムにペール・コープマイネルスがCKを直接ゴールにねじ込み、1-0となった。

後半に入ると一気に試合が動いた。ウェスレイ・パタティ、メックス・メルディンクのゴールで、AZは49分の時点ですでに0-3とリード。最終的にユトレヒトはアルテム・ステパノフが1点を返したものの、アイユーブ・ウフキルが希望を断ち切り、1-4となった。

AZにはペレスから賛辞が送られた一方で、ESPNのデンマーク人解説者はエフテルトについては楽しめなかったという。「ああいうタッチライン際での芝居じみた振る舞い全部に、本当にいら立つ」と切り出した。

「先週、KNVBが監督たちの不満の訴えに対して、より厳しく対処していくと聞いたばかりだ……。これはあってはならないことだ」と、AZやアヤックスなどでプレーした元選手は続けた。

「第四審判としても、ああやってわめき散らす男が何度も向かってくるのは本当に楽しいものじゃない。」最終的にエフテルトにはイエローカードが提示されたが、ペレスにとってはそれでは不十分だった。「そんなの本人には痛くもかゆくもない。いきなりレッドを出せ！ 出ていけ！ もうやめろ！」

コープマイネルスのゴールの場面では、エフテルトはセットプレー担当コーチをつかみ、その後2人は大喜びした。これもまたペレスには見ていられなかった。「あのリスタート担当コーチとの喜び方は……勘弁してくれ。少しは普通にしろ。これは本当に芝居が過ぎた」と締めくくった。