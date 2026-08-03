ケネス・ペレスが深い感銘「彼はオランダ代表の未来だ！」

ケネス・ペレスがメックス・メールディンクの能力に非常に感銘を受けていることを、ESPNの解説者である同氏がヨハン・クライフ・スハールの中継で語った。デンマーク人のペレスは、AZのストライカーをオランダ代表の未来だと見ている。

メールディンクは試合開始からわずか7分で大きな役割を果たした。ジョーイ・フェールマンに顔を当てられたことで、PSVのMFは退場となり、ホームチームは10人で試合を続けることになった。

試合開始から30分が過ぎたところで、メールディンクは再び存在感を示した。マテオ・チャベスのクロスがライアン・フラミンゴに触れ、その結果、23歳のFWは至近距離からヘディングで押し込んだ。

ペレスは、昨季に負傷のため大半を欠場したメールディンクのプレー内容に非常に感銘を受けていた。「彼はその負傷前よりも良くなっていると思う。なぜなら、サッカーができないことがどういうことかを今は分かっているし、フィジカル的にも強くなったからだ」

ペレスは昨季の時点ですでに、マルテイン・メールディンクの息子に惚れ込んでいると語っていた。将来のトッププレーヤーだと評しており、その考えは今も変わっていない。

「私は今でも、彼がオランダ代表の未来だと思っている。これほど少ない試合数を根拠に言うのは奇妙に聞こえるのは分かっているが、彼の決定力や動きを見ると……。3年後に私の言葉が正しかったと思えることを願っている」と締めくくった。