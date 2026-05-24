ケネス・ペレスがアヤックスの選手を痛烈批判：「本当に恥ずべきことだ！」

ケネス・ペレスは、ウォウト・ウェグホルストがロナルド・クーマン監督のワールドカップ代表に選ばれるのは「恥ずべきこと」だと語る。このデンマーク人アナリストは、ウェグホルストが今シーズン代表に値する活躍をしていないと指摘する。

ウェグホルストは日曜、アヤックスでFCユトレヒトとカンファレンスリーグ予選の出場権を懸けて対戦するが、先発は回避される。

数日前から軽度の風邪で一部練習を欠席したためだ。 ボルンダムのクラース・スタディオンでは、カスパー・ドルベルグが代役を務め、ヴェグホルストはベンチ入りする。

決勝戦を前にしたプレビューで名前が挙がったが、ペレスは今シーズンのウェグホルストについて一切褒めなかった。「木曜の試合では良かったよ、あのW杯常連選手はね」とESPNに皮肉った。

話題はすぐにW杯とウェグホルストの役割に移る。「彼にとって幸運なのは、オランダに代打がいないことだ」とペレス。「ルーク・デ・ヨングはいるが、前十字靭帯を損傷している」。

「それ以外にはオランダの代役はいない。ジアン・フレミングがその役割を果たせるかは分からない」と彼は疑問を呈する。「だが、これは恥ずべきことだ。こんなシーズンを送り、1年前からW杯出場が確実だったのに……」

「彼は気概だけでやってきたが、それがなくなれば何も残らない」とペレスは厳しく結論付けた。