ケネス・ペレスは、デイリー・ブリントがアヤックスで重要な役割を果たせると考えており、経験豊富な左利きの選手を守備的MFとして起用したいようだ。ESPNの解説者であるペレスは、現在そのポジションでプレーするソフィアン・アムラバトを全面的には評価していない。ペレスによれば、アヤックスに何より必要なのは、中盤から落ち着きをもたらし、チームの攻撃を機能させる選手だ。

ブリントは日曜日、スパルタ・ロッテルダムとの苦戦を強いられたアウェー戦（2-1）で、長期離脱から復帰した。36歳のベテランは89分にユリアン・ブラントに代わってピッチに入り、アヤックスが勝利を守り切る一助となった。この勝ち点3により、アヤックスは順位表でPSVを抜き、首位フェイエノールトとの差を勝ち点3に縮めた。

月曜夜の『フットバルプラート』（ESPN）では、アヤックスの好不調の波について詳しく議論された。ショールト・モソウは、アヤックスが伝統的な強豪クラブの中で最も安定感に欠けると指摘し、スパルタ戦の後半を「ひどかった」とまで評した。ペレスは、ブリントの復帰がその問題の解決に大きく貢献し得ると考えている。

「デイリー・ブリントは、より安定感をもたらせるかもしれない」とペレスは語る。「彼はもちろん、後方からの組み立てに大きく貢献する。ユーリ・バースもそれはできるが、ブリントは経験を買って獲得した選手でもある」

ペレスによれば、ブリントの最大の強みは身体能力ではない。「スピードやパワーを理由に獲得したわけではなく、周囲に指示を出せる選手を置くためだ」と元選手のペレスは説明する。また、適切なコーチングは多くのクラブで大きな違いを生むと強調した。

司会のワウテル・バウマンにブリントをどのポジションで起用するか尋ねられると、ペレスは即答した。「正直、6番の位置だと思う」とデンマーク人のペレスは答え、アムラバトが務めるポジションを挙げた。モロッコ代表については、さほど高く評価していない。「アムラバトは悪くない。少なくとも懸命に走り、ピッチのあらゆるところに顔を出す。精力的に動いている」

ペレスは、アヤックスの守備的MFには別のタイプの選手を望んでいる。「私は、落ち着いてボールを受け、味方にパスを出し、ラインを越えるパスを通せる選手の方が好きだ」と説明した。「6番のポジションは新たな10番だと思う。その選手がチームの攻撃を機能させるんだ」

マルタイン・クラッベンダムは、ペレスによるアムラバトの評価の仕方に笑った。「選手をこんなふうに分析するのは面白いですね。走って、懸命に頑張って、精力的に動いている、と」とフェイエノールト担当記者は語る。しかし、ペレスは見解を変えなかった。「それで十分かもしれないし、多くの人は『わあ、頑張っているな』と思うだろう。でも、私は別のものを求めている」