ヴィレム・フィッセルスの考えでは、アヤックスのミチェル・サンチェス監督は今後、通訳をつけてスペイン語で記者会見を行うべきだという。『デ・フォルクスクラント』の同記者が月曜夜、ESPNのVoetbalpraatでそう語った。

ここ最近、ミチェル監督は記者会見を英語で行うことが多い。だが、フィッセルスはそれに「かなり苦労している」と明かす。「あの人に責任はない。スペイン出身で、英語はほとんど話せない。ただ、1か月前よりは良くなっている」

「でも、あそこで15分も座っていたら気が狂いそうになる。意識的にもう質問もしなかった。少し言葉に詰まってしまうからね。とにかく聞いていられないんだ。英語を話せないなら、通訳を置くべきだ」

「いったいどんな会社がそんなことをするんだ？ 大きな多国籍企業なのに、その言語をまったく話せない人を連れてくる。それに、その国のほかの人たちが話せる言語、つまり英語も話せない。そしてそこで、記者が何を尋ねているのかを何とか説明しようとするんだ」

「あの返答はまったく意味がつかめなかった。選手たちも全部理解していると言っているが、実際は理解していないことが今では明らかだ。だって、もう何をすべきか分かっていないんだから。良い監督だとは思うが、かなりもどかしいね」と、その記者は語った。

ケネス・ペレスもこれに同意している。「これはただただ、見ていて本当にいたたまれない。自分も昨日それを見ていた」と、この解説者は話した。

「それに、言語を十分に使いこなせなければ、自分が本当に言いたいことを記者にきちんと説明するのは実際難しい。だったら母国語でやるべきだ。そうすれば本当に核心にたどり着ける。これは見ていて単純につらい。だったら記者会見自体をやらないほうがいい」とペレスは締めくくった。