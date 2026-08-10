アヤックスは日曜、フレンドンロテライ・エールディビジの新シーズン初戦でPECズヴォレに0-2で勝利した。決して楽な試合ではなかったと、ケネト・ペレスは見ている。

「悪くはなかったが、良くもなかった」と、ペレスはESPNのVoetbalpraatでの見解を示した。「これだけ多くの補強をしていて、平均以上の選手がそろっているのに、11人対9人で戦っていた時間帯にまったく落ち着きがなかったのは、いつもながら驚かされるところだ」

ペレスが指しているのは、シェレル・フロラヌスがすでにレッドカードで退場していた時間帯のことだ。「あの状況なら、ボールを持っている側は11人対9人でプレーしていることになる」

この解説者によれば、その状況ならアヤックスがボールを回し、相手を翻弄できるはずだという。

「アヤックスやフェイエノールト、PSVほどのチームなら、ズヴォレ相手に大きなロンドのような形で試合を進められないのは驚きだよ。ズヴォレがほんの少しだけ前線に1人加えて、早いタイミングでロングボールを使うだけで、たちまち大騒ぎになる。これは本当にかなり奇妙だと思う」

「彼らが得点したのは、ズヴォレが中盤でボールを失い、4対3、あるいは3対2の状況に持ち込めたからにすぎない。そうなるとこう思うんだ。それにどれほどの価値があるんだ？ 実際のところ、どれだけ良いチームなんだ？」と、彼は締めくくった。

アヤックスがPECとの一戦を引き寄せたのは終盤になってからだった。ヨルティ・モキオ（76分）とユリアン・ブラント（90+5分）のゴールにより、アムステルダムのクラブは0-2の勝利を収めた。