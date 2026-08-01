ケネト・テイラーが、今週の練習場でのひと悶着を受けて、ジェンナーロ・ガットゥーゾに即座に結果で応えた。ラツィオがアヴェッリーノと戦った親善試合で、このオランダ人MFは6-3の勝利の中でゴールを決めた。

木曜日にはRadio Lazialeの映像で、怒りをあらわにしたガットゥーゾがテイラーを練習から外す様子が確認されていた。この「口論」のきっかけは不明だったが、現在では両者はすでに和解したようだ。

「確かに感情が高ぶった場面はあったが、コップの中の嵐にすぎなかった」と、代理人のグイド・アルバースはすでにDe Telegraafに対してコメント。さらに、ガットゥーゾはむしろテイラーの性格や、ピッチ上での激しい反応を評価しているとも説明した。

土曜日、テイラーはアヴェッリーノとの親善試合で後半から出場し、いきなり試合の最後を締めくくる6点目、つまり6-3のゴールを決めた。このオランダ人MFは相手守備陣のミスを突き、冷静に決め切った。

これにより、騒がしい一連の流れに対してこの上ない形で区切りをつけたことになる。ただ、イタリアではテイラーの将来がラツィオにあると、まだ確信されてはいない。というのも、プレミアリーグのクラブからも関心を集めているとされるからだ。

ラツィオは1月、1700万ユーロ弱でアヤックスからテイラーを獲得した。イタリアでの最初の半年間では21試合に出場し、3ゴール2アシストを記録している。テイラーは2030年半ばまでローマのクラブと契約を残している。