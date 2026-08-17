ラツィオは日曜、コッパ・イタリアで大失態を演じた。本拠地でセリエBのマントヴァに0-2で敗れたローマのチームに対し、試合後のイタリアメディアは先発出場したダニーロ・ドゥキやケネス・テイラーらに厳しい評価を下した。

ラツィオはこうして、イタリア杯の初戦で早くもつまずいた。試合終了15分前、フランチェスコ・ルオッコが0-1を記録。後半アディショナルタイム深くには、イスマエル・カヤッツォの得点で0-2となった。

Corriere dello Sportはドゥキのパフォーマンスに4.5点をつけた。「失点場面ではルオッコを見失った。さらに、流れの中でプレッシャーを受けると常に苦しんでいる」と寸評している。

テイラーには同紙は5点をつけた。「まだ最高の状態ではなく、中盤で方向感覚を失っているように見える場面もある。アディショナルタイムにはゴール前で失敗し、これは彼らしくなかった」

イタリア紙Leggoも、ドゥキがとりわけルオッコに苦しんでいたと見ていた。「依然として動きはさびついているように見える。流れの中では自らの経験を頼りにすることに苦労し、ルオッコを無邪気に見失った」と同紙は伝えた。

テイラーについてLeggoはこう記した。「Biancoceleste のプレーにほとんど絡めず、中盤全体を漂うように動こうとしていたが、大きな成果はなかった」

最後に、Il Messaggeroもドゥキに4.5点をつけた。「このチームでこのDFは居心地がよくなさそうだ。相手のペナルティーエリア内で存在感を示そうとしていたが、それはまったく彼の役割ではない」

テイラーは同メディアから5点を与えられた。「まるで無理やりプレーさせられているかのようで、本当のモチベーションが感じられない。このチームで最高の選手の一人だが、フィジカル面では最高の状態にない。そして、それは見て取れる。アディショナルタイムにはラツィオが得点できた可能性もあったが、テイラーは周囲を見る余裕を欠いていた」