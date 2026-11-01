ラツィオは日曜日、セリエAでの首位を固めた。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるチームはカリアリを相手に長い時間、説得力を欠く戦いを見せたが、最終的に2-1で勝利。終盤にアンドレア・ピナモンティが決勝点を挙げた。勝ち点28のラツィオを、インテル（25）、ローマ（24）、コモ（23）、ミラン（21）が一定の差を置いて追っている。

ガットゥーゾ監督は予想通り、アヤックスの現・元選手であるヨシプ・シュタロとケネス・テイラーを先発起用。ティジャニ・ノスリンは最前線に入り、ダニーロ・ドゥーキはベンチスタートとなった。

スタディオ・オリンピコでの試合は序盤、目立った動きがなかったが、カリアリが予想外の先制点を奪う。アリュー・ファデラがぎりぎりでボールをライン内に残してムバラ・エンゾラにつなぐと、エンゾラがクリストス・マンダスを破った。0-1。

追う立場となったラツィオは、前半のうちに同点に追いつく。ノスリンとテイラーが鮮やかな連係を見せ、ノスリンがグスタフ・イサクセンに落とす。デンマーク人選手は左足で見事に決め、1-1とした。

後半、テイラーはラツィオの何度かの危険な攻撃に絡んだが、そのプレーや連係は得点につながらなかった。勝ち点を取りこぼしかねない状況だったが、終了間際にスコアは2-1となる。

好プレーを見せていたイサクセンがアルフォンソ・ペドラサに鋭いクロスを送ると、ペドラサはアクロバティックなプレーでボールをファーポストへ運んだ。そこにフィリッポ・インザーギさながらにピナモンティが現れ、頭で押し込んだ。2-1。

ラツィオが今季、1点差で勝利するのはこれが5度目。来週の日曜日には敵地でナポリとの厳しい一戦が待つ。11位のカリアリはその前日にフロジノーネを迎えるが、終了間際に2枚目のイエローカードを受けたアダム・オベルトを欠くことになる。