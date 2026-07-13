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Danilho Doekhi IMAGO
Sam Vreeswijk

翻訳者：

ケネス・テイラーとティジャニ・ノスリンが、ラツィオに3人目のオランダ人選手を迎え入れた。

移籍情報
ダニーリョ・ドゥキ
ラツィオ
ウニオン・ベルリン

ダニリョ・ドゥエキはラツィオでプレーすることになった。ファブリツィオ・ロマーノが「here we go」と伝えた。28歳のDFはローマで2029年半ばまで契約した。

ロマーノはXに「独占：ドゥエキがラツィオへ、here we go！」と投稿。センターバックのドゥエキとクラブは契約条件で合意した。

契約期間は2029年6月までで、ドゥエキは現在ローマでメディカルチェックを受け、その後契約書に署名する。

ドゥエキは7月1日にユニオン・ベルリンとの契約が満了し、フリーエージェントとなっていた。同クラブでは4年間プレーした。

ユニオンは2022年にロッテルダム出身のドゥエキをヴィテッセからフリーで獲得。以来、公式戦137試合に出場し16得点を挙げている。

クラブ親善試合
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WIN
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ウニオン・ベルリン
FCU

エクセルシオール下部出身で、その後ヨング・アヤックスでもプレー。2018年にヴィテッセへ移籍した。

今年初めにスリナム代表でのプレーを希望したが、FIFAの許可が下りず断念。最後に「ヨング・オランジェ」でプレーした時点でスリナムのパスポートを持っておらず、他国代表への変更はできなかった。

ラツィオは昨季セリエAで9位。ローマではケネス・テイラーやティジャニ・ノスリンと同僚になる。

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