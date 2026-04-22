ケネス・テイラーとティジャニ・ノスリンが所属するラツィオが、コッパ・イタリア決勝でインテルと対戦する。

ラツィオがコッパ・イタリア決勝進出を決めた。アタランタとの試合は1-1で延長も得点がなくPK戦へ。GKモッタが4本セーブし、テイラーが決勝PKを成功させた。 5月13日、ラツィオは本拠地スタディオ・オリンピコでインテルと決勝を戦う。

アタランタではマルテン・デ・ルーンがエデルソンと中盤を組んだ。ラツィオはテイラーとティジャニ・ノスリンの2人が先発した。

第1戦は2-2だったため、シリーズは五分だった。両チームともリスクを避け、チャンスは少なかった。アタランタがやや押し込んだが、ザレフスキのボレーなど決定機を活かせなかった。

ラツィオはカウンターを狙ったが脅威は少なく、アタランタのGKマルコ・カルネセッキはほとんど仕事がなかった。後半15分間も相手FWはほとんどエリア内に侵入できなかった。

60分、クロスをマリオ・ギラとモッタが処理し損ね、こぼれ球をエデルソンが押し込んだが、VARの結果ファウルと判定された。

一方、ノスリンはアタランタDFの裏に抜け出すも、味方ではなく個人で仕掛けて失敗。チームメイトの反感を買った。

84分、ラツィオはアレッシオ・ロマニョーリのCKからの突然のゴールで勝利を手にしたかに見えた。しかし2分後、アタランタはマリオ・パサリッチがペナルティエリア端からテイラーを経由しファーサイドにシュート、1－1の同点とした。

アディショナルタイムには元PSVスカマッカのヘディングをモッタがポストに弾き出した。延長ではラスパドーリのゴールがオフサイドで取り消された。

延長でも得点はなく、試合はPK戦へ。ラツィオはタヴァレスとカタルディが失敗したが、GKモッタがスカマッカ、ザッパコスタ、パサリッチ、デ・ケテラールのキックを連続セーブ。テイラーが成功させ、アタランタが勝利した。