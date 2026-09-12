ラツィオとACミランは土曜日、見応えのある熱戦の末に勝敗を分け合った。得点を決めたタイジャニ・ノスリンとケネス・テイラーはホームチームにとって大きな存在感を放ったが、後半には途中出場のディエゴ・モレイラがミランに完全な同点をもたらした。スコアは2-2で終了した。

テイラー、ノスリンに加え、ヨシップ・シュタロも先発したラツィオは好調な立ち上がりを見せ、主役となったのはマッテオ・カンチェッリエーリだった。この右ウイングはまずPKを求めてアピールしたものの認められず、それでも10分に先制点を挙げた。低いクロスに対し、カンチェッリエーリがファーサイドで素早く滑り込んで押し込んだ。

その後の時間帯は、1-1よりもむしろ2-0の方が近い展開だった。マッティア・ザッカーニがマイク・メニャンに好セーブを強いたが、フランス人GKも前半終了5分前に生まれたラツィオの2点目までは防げなかった。

ケネス・テイラーがゴール前に低いボールを送り、タイジャニ・ノスリンが危険な形を作った。FWは最初のシュートをクロスバーに当てたものの、こぼれ球を今度はしっかり決め切り、2-0とした。

後半、ミランは別のギアを入れる必要があったが、ルベン・アモリム監督もそのことを十分に理解していた。ポルトガル人指揮官は3枚替えを行い、その中にはピッチに送り出されたディエゴ・モレイラも含まれていた。結果的に、後半の主役はこのモレイラとなった。

65分から67分までの2分間で、モレイラは2度ゴールを奪った。まずは見事なボレーシュートで1点差に詰め寄るゴールを決めると、その直後にはアドリアン・ラビオのアシストから2-2の同点弾も叩き込んだ。

こうしてミランは一気に試合へ戻ってきた。終盤は両チームとも相手を屈服させるまでには至らず、最終的に勝ち点を分け合う形となった。首位ラツィオにとっては今季初の勝ち点逸となり、ミランはセリエAで4位につけている。