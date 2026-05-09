ケネス・テイラーが明かす：ラツィオに加え、昨冬もう1クラブが獲得を画策していた。

ケネス・テイラーは昨冬アヤックスからラツィオへ移籍し、現在はチームのスタメンに定着している。しかし、少しの差で彼は今頃、フランチェスコ・ファリオリ監督率いるFCポルトでプレーしていたかもしれない。

昨年夏にはポルト移籍目前だった。前季アヤックスで共にしたファリオリ監督は彼を強く欲した。

「移籍が実現しなかったのは、アヤックスが私を売りたくなかったからだ」とテイラーは『デ・テレグラーフ』に語った。「フランチェスコとの絆を考えると残念だった」

「罰ではなかったけど、移籍したかったのに半年残らされた。でも、切り替えは早かった」。

今冬もポルトが再び獲得を打診してきたが、予算不足で実現しなかった。ラツィオを選んだのは、強いリーグと優れた監督があったからだ。

現在はローマで幸せだが、アヤックスでファリオリ監督と過ごした日々を懐かしむ。「劇的な結末だったが、全員にとって特別なシーズンだった」

「フランチェスコはチームを一つにまとめ、結束の固い集団を作り上げた。その過程で多くのことを学んだ」

最終的にテイラーは約1700万ユーロでラツィオへ移籍。公式戦19試合に出場し、先発で3ゴール2アシストを記録している。