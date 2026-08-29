ケニー・テテがフラム退団へ接近　アムステルダム出身DFが個人合意に到達

ケニー・テテは、移籍市場閉幕前にクラブを変えることになりそうだ。ファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、フルアムの右サイドバックはエヴァートンと個人合意に達しており、同クラブは現在ロンドンのクラブと交渉中だという。

テテはフルアムと2028年半ばまでの契約を結んでおり、さらに1シーズン延長のオプションも付いている。フルアムの要求額やエヴァートンの提示額については、まだほとんど明らかになっていない。

エヴァートンは、クラブの象徴だったシェイマス・コールマンの退団により以前から新たな右サイドバックを必要としており、その候補がテテになりそうだ。アムステルダム出身の同選手の市場価値は800万ユーロとなっている。

テテはマルコ・シウバ監督の下で長らくクレイヴン・コテージの先発の座を確保していたが、そのポルトガル人指揮官は母国でベンフィカの指揮を執るために退任した。

後任にはアルバロ・アルベロアが就任し、今季リーグ開幕戦のチェルシー戦ではテテは90分間ベンチに座ったままだった。同い年のティモシー・カスターニュ（30）が優先された。

テテは週半ばに行われたAFCウィンブルドンとのEFLカップでは90分間プレーしたが、これは通常、プレミアリーグでの先発争いに関しては悪い知らせを意味する。

テテはアヤックスの下部組織でプレーし、同クラブのトップチームでも頭角を現した。55試合出場後にオリンピック・リヨンへ移籍し、その3年後にフルアムへ加入した。テテはこれまで同クラブで145試合に出場している。