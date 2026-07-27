欧州のあらゆるビッグクラブと同様に、ユベントスでも依然として主力選手の多くが延長されたW杯休暇中にある。そのため、ルチアーノ・スパレッティ監督はプレシーズンで数人の若手をテストしている。中でも特に注目を集めているのが、アディン・リチナだ。

9日前に行われたバーゼルとの最初のテストマッチ（0-0）では、19歳のドイツ人であるリチナが途中出場でユベントスのトップチームデビューを果たした。トリノの有力紙Tuttosport によると、その際に彼は「素晴らしい印象」を残したという。土曜日のスタンダール・リエージュ戦（1-0）では、右ウイングで先発メンバーにも名を連ねた。「リチナが拍手を浴びる」との見出しの下、Tuttosport は選手採点で次のように記した。「前半のベストプレーヤー。アイデアと自発性でひときわ目立ち、スパレッティからも称賛を受けた」。Gazzetta dello Sportも彼を「最も目立った選手」と評している。

伝えられるところによれば、リチナは今後予定されている香港とオーストラリアへのプレシーズンツアーにも、ユベントスのトップチームとともに参加する見込みだ。この攻撃的オールラウンダーは、引き続きケナン・ユルディズの足跡をたどっている。

アディン・リチナ：バイエルンが再売却条項の取り分を保有

ユルディズは2022年にバイエルンの下部組織から移籍金なしでユベントスへ加入し、U-19とU-23を経てトップチームまではい上がり、今では完全に不動の主力となっている。リチナもミュンヘンのキャンパス出身だが、かつてのユルディズと同じく、最終的にはトップチームでブレイクする現実的なチャンスはないと判断した。

昨季前半戦はリザーブチームでレギオナルリーガ・バイエルンに出場。冬に契約満了の半年前というタイミングで、移籍金なしでユベントスへ移った。リチナはユルディズと同じ代理人会社のサポートを受けている。ユベントスでは2029年までの契約にサインした。伝えられるところによると、バイエルンは30％の再売却時取り分に加え、将来的に他クラブがオファーを出した場合のマッチングライトも確保したという。後半戦は3部セリエCのU-23でプレーし、11試合で2つのスコアポイントを記録した。

ユルディズ（レーゲンスブルク）と同様、リチナ（ランツフート）もニーダーバイエルンの出身だ。ユルディズがトルコ代表でプレーしている一方で、リチナは（ボスニアとモンテネグロにルーツを持ちながら）協会レベルではドイツサッカー連盟のチームでプレーしている。今夏にはドイツ代表の一員としてU-19欧州選手権に参加した。DFBチームは決勝でスペインに敗れて初めて大会を終えた。ただ、リチナが先発したのは、消化試合となっていたグループステージ第3戦のみだった。その後、彼はあえて休暇を取らず、スパレッティの目に留まるためにトップチームのプレシーズンに臨んだが、ここまではそのプランがうまくいっている。