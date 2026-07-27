ケナン・ユルディズの足跡をたどる：元バイエルンの逸材が突如として脚光を浴びる

欧州のすべてのビッグクラブと同様に、ユヴェントスでも多くのスター選手が依然として延長されたW杯休暇中にある。ルチアーノ・スパレッティ監督はそのため、プレシーズンで数人の才能ある若手をテストしている。その中で特に注目を集めているのが、アディン・リツィナだ。

9日前のFCバーゼルとの最初のテストマッチ（0-0）では、この19歳のドイツ人選手が途中出場でユーヴェのトップチームデビューを飾った。トリノの有力紙Tuttosport によれば、その際に「素晴らしい印象」を残したという。土曜日のスタンダール・リエージュ戦（1-0）では、右ウイングで先発出場まで果たした。Tuttosport は「リツィナが拍手を浴びる」との見出しで選手評価を掲載し、「前半のベストプレーヤー。アイデアと自発性でひときわ目立ち、スパレッティからの称賛まで得た」と記した。Gazzetta dello Sportも、彼を「最も目立った選手」と評している。

伝えられるところによると、リツィナは今後予定されている香港およびオーストラリアへのプレシーズン遠征にも、ユーヴェのトップチームとともに参加する見込みだ。この攻撃的な万能型選手は、引き続きケナン・ユルディズの足跡をたどっている。

アディン・リツィナ：バイエルンが再売却条項を保有

ユルディズは2022年にバイエルンの下部組織から移籍金なしでユーヴェへ移り、U-19とU-23を経てトップチームまで這い上がり、今ではすでに文句なしのレギュラーとなっている。リツィナもミュンヘンのキャンパス出身だが、かつてのユルディズとまったく同じように、最終的にはトップチームでのブレイクに現実的なチャンスはないと判断した。

昨季前半戦、彼はレギオナルリーガ・バイエルンでリザーブチームの一員としてプレーした。 冬に契約満了の半年前で移籍金なしのままユヴェントスへ移籍した。リツィナはユルディズと同じ代理人事務所のサポートを受けている。ユーヴェでは2029年までの契約を締結した。伝えられるところによると、バイエルンは30パーセントの再売却分配金に加え、将来的に他クラブが彼にオファーを出した場合のマッチングライトも確保した。後半戦には3部セリエCのU-23でプレーし、11試合で2つのスコアポイントを記録した。

ユルディズ（レーゲンスブルク）と同様に、リツィナ（ランツフート）もニーダーバイエルンの出身だ。ユルディズがトルコ代表でプレーしている一方で、リツィナ（ボスニアとモンテネグロにルーツを持つ）は協会レベルではDFBの一員として活動している。今夏にはドイツ代表としてU-19欧州選手権に参加した。DFBチームは決勝でスペインに敗れて初めて大会を去った。ただ、リツィナが先発したのは、勝敗面で重要ではなかったグループステージ第3戦だけだった。その後、彼は意図的に休暇を取らず、スパレッティの目に留まるためにトップチームのプレシーズンに臨んだ。今のところ、そのプランはうまくいっている。