サミ・ケディラは、初めて指導者の世界に足を踏み入れたにもかかわらず、ジョゼ・モウリーニョ監督が率いるレアル・マドリードのコーチングスタッフの中で、早くもその存在感を示し始めている。

スペイン紙「アス」によると、ケディラはモウリーニョの専属アシスタントという新たな役割に素早く適応し、その力強い存在感、コミュニケーション能力、そして統率力によって、バルデベバスでチームを取り巻く人々から称賛を得たという。

ケディラの影響力を示す明確な兆候は、オーストリアで行われたレアル・マドリードのフィオレンティーナとの親善試合の際に表れた。彼はウォーミングアップの大部分を取り仕切り、選手たちをまとめ、試合前に求められる集中度を定めたのだ。

レアル・マドリードのロッカールームに近い関係者は同紙に対し、次のように語った。「サミは別人のように見える」。彼が現役でチームの選手だった頃は「強い発言力を持ち、人々は彼の言葉に耳を傾けていたが、彼は表舞台から離れていることを好んでいた」。今は、よりオープンに振る舞っている。より効果的なリーダーとして戻ってきた」。

さらに続けて、「人々は彼の言葉に耳を傾けている。ギュレルとカマヴィンガは、クラーゲンフルトでのウォーミングアップの際、ケディラが具体的な指示を与えると、その通りにしていた」。

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ケディラは現役引退後、テレビ解説者として働くようになり、2021年の欧州選手権では「ESPN」のネットワークとともにこの分野に携わった。また2022年には、リーダーシップと指導に焦点を当てた、欧州サッカー連盟「UEFA」の元国際選手向けエグゼクティブ・マスタープログラムを修了した。

これがレアル・マドリードが彼を呼び戻した理由ではないが、必要であればメディア対応でモウリーニョの代役を務めることができる。かつてこのポルトガル人指揮官のマドリード時代にアイトール・カランカがそうしたのとまったく同じように。

モウリーニョがケディラを選んだのは、以前から彼の能力と人柄を知っていたことに由来する。同紙のレポートによれば、このポルトガル人指揮官は彼の分析能力とリーダー気質を確信しており、自ら教え子だった彼に連絡を取ってコーチングスタッフへの加入を説得したという。元ドイツ代表MFはこれに即座に応じた。

アスはこう続けた。「ケディラは、必要であればメディア対応でモウリーニョの代役を務めることができる。かつてこのポルトガル人指揮官のマドリード時代にアイトール・カランカがそうしたのとまったく同じように」。

ケディラはかつて、両者がレアル・マドリードで在籍していた期間にモウリーニョの下で働いた経験があり、このポルトガル人指揮官の第1期政権において信頼を得たMFの一人だった。

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