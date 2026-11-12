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イタリアでロッカールーム内の緊張を伝える報道が相次ぐ中、ケヴィン・デ・ブライネが今冬、ナポリを突然退団する可能性が浮上している。PSVアイントホーフェンは、来る1月の移籍市場での大型移籍を模索しており、すでにベルギー人MFとの接触を開始した。

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イタリアで緊張高まる

デ・ブライネは今冬の移籍市場でナポリを離れる可能性がある。35歳のMFは今季、チーム内で緊張を生む存在になっていると報じられており、舞台裏の雰囲気はますます難しいものになっている。

セリエAでは11試合で4得点と個人として堅実な結果を残しているものの、イタリアでの将来は極めて不透明だ。『イル・マッティーノ』によると、チーム内の関係が悪化したことで、1月の退団が現実的な可能性となっている。状況は急速に深刻化しており、ナポリ首脳陣は移籍市場が再開する前に対応を検討せざるを得なくなっている。

双方合意による契約解除を検討

同報道によると、現在は双方合意による契約解除が検討されている。ベルギー代表MFは正式には2027年6月までナポリと契約を結んでおり、実現すれば重大な決断となる。

契約を早期に解除することは、ナポリにとって思い切った措置だ。しかし、それはベテラン司令塔を取り巻く現在のチーム内の摩擦がいかに深刻かを示している。円満な合意によって関係を解消できれば、長引く移籍問題を避け、選手とクラブの双方が円滑に次へ進める。

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早期退団による財政面のメリット

デ・ブライネの給与負担がなくなれば、ナポリにとって明確な財政的プラスとなる。双方合意によって契約を解除すれば、クラブは給与費用を300万ユーロ削減できる。

この財政的な負担軽減に加え、ロッカールームの調和を取り戻したいという意向もあり、早期の別れは双方に利益をもたらす。ナポリの幹部は、こうした金銭面の節約とデ・ブライネのピッチ上での貢献を慎重に比較している。選手の給与総額の管理は引き続き優先事項であり、摩擦を生んでいる高給選手を手放せば、複数の問題を同時に解決できる。

オランダのクラブが1月の獲得を視野に

イタリアでの将来が不透明ななか、デ・ブライネは早々に北欧へ戻る可能性がある。オランダのメディア『Nieuwsblad Sport』は、PSVアイントホーフェンがすでにデ・ブライネとの接触を開始したと報じている。エールディヴィジの同クラブは、シーズン後半に向けて中盤の選択肢を強化するため、経験豊富な代表選手の獲得を熱望している。これほどの実力を持つ選手を迎えられれば、クラブにとって大きな補強となる。